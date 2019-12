Stikstof en PFAS zitten Park Berg en Bos in Apeldoorn dwars

Update & video Verkeersin­farct in Apeldoorn West: spoorover­gan­gen handmatig opengehou­den, files op sluipwegen

11:10 Het verkeersinfarct in Apeldoorn West deze ochtend is compleet. Het verkeer rijdt zich in de ochtendspits helemaal vast. Op de spoorwegovergang op de Laan van Spitsbergen was rond 07.30 uur een aanrijding met een persoon. Daarna ging ook de overgang in de Jachtlaan dicht. Vervolgens werd een fietser in de ontstane file op de Europaweg geschept.