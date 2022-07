Stikstofprotest: boeren blokkeren alle ingangen van bedrijventerrein in Eerbeek

Betrapt! Brutale dief trapt in val van politie bij verzor­gings­te­huis in Voorst: ‘Van onze ouderen blijf je af!’

De politie in Voorst heeft gisteren een notoire dief in een verzorgingstehuis in de gemeente op heterdaad betrapt. Samen met familie van een hoogbejaard slachtoffer zette de politie een val op, waar de dief met open ogen intrapte.

5 juli