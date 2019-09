Stiller en soepeler busritten op de Veluwe: vaker rijden op waterstof

Slapen

De testrit deze middag verloopt inderdaad bijzonder gladjes. ,,En dan is dit de eerste keer dat deze chauffeur met de waterstofbus rijdt’’, zegt passagier Dogger, als het voertuig weer terug is bij de remise. Met andere woorden: het kan nóg soepeler. Dogger spreekt uit ervaring; zelf rijdt hij al een flinke tijd met de waterstofbus. Naar Arnhem heen en weer, omdat de Apeldoornse bussen daar de schone brandstof moeten tanken. Ritten zonder passagiers. ,,Maar als die er in zouden zitten en ik doe m’n best, slapen ze in een half uur’’, omschrijft de Syntus-chauffeur hoe deze bus zachtjes kan zoeven. En dan is ‘ie ook nog stiller. ,,Eigenlijk is het alsof je in een luxe auto stapt.’’

De waterstofbus draait al een tijd mee in de dienstregeling in Apeldoorn. Nu komt het moment dat twee exemplaren volop op streeklijnen worden ingezet. Daarmee zullen veel meer passagiers gaan ervaren wat het verschil is. Het opvallende is dat chauffeurs tot nu toe weinig van passagiers hoorden dat hun rit comfortabeler is. Maar onbewust moeten ze het verschil wel degelijk opmerken, zo zijn Dogger en Meijer overtuigd.