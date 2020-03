Stilte overheerst op anders zo dynamisch sportpark in Apeldoorn

Nieuwe cijfers Coronavi­rus in de regio: nu meer dan 50 patiënten, één dode

16:29 Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de regionale GGD’s. Flevoland telt 20 patiënten, IJsselland heeft er 12 en in Noord- en Oost-Gelderland staat de teller op 26. Voor het eerst is er ook een patiënt overleden in onze regio.