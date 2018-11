Stimuleren van vuurwerkvrije zones lukt net niet in Apeldoorn

Europese erkenning voor burgerwe­ten­schaps­pro­ject ‘Snap Shot’ van Nationaal Park De Hoge Veluwe

Het project 'Snap Shot Hoge Veluwe' is een half jaar na lancering, genomineerd voor de European Excellence Award. Met het project schakelt het park de hulp van burgers in bij het bekijken en categoriseren van duizenden foto's van dieren in het park.