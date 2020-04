Stoeiende kinderen stuiteren door het beeld: deze klas met nieuwkomers is dus al aardig ingeburgerd

VIDEO Buiten is het bijna 20 graden, maar bij Marit thuis in Apeldoorn lijkt het wel 5 december

17:26 Het liefst ontvangen jarige kinderen natuurlijk zoveel mogelijk cadeautjes. Voor Marit uit Apeldoorn is het niet anders. Er is alleen één probleem: ze hebben het thuis niet breed. Toch is ze vanmorgen overladen met presentjes.