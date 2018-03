Stoeptegel door de ruit, auto brandt uit in Apeldoorn

video Redding is nabij voor zieke Jheylanio uit Lieren

8:15 De 10-jarige Jheylanio Gumbs uit Lieren wordt binnenkort geopereerd aan de reusachtige cyste in zijn hoofd. Niet in Amerika maar gewoon in Nederland, in Nijmegen. De tienduizenden euro’s die inmiddels zijn ingezameld worden teruggestort. ,,Tot de laatste cent’’.