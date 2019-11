Stookseizoen is bezig: brandweer in Apeldoorn en Beekbergen op pad voor te hard rokende schoorstenen

Creatieve club Rode Kruis Apeldoorn viert jubileum­feest met gemengde gevoelens

6:30 Vreugde en verdriet vechten om voorrang aan de Schuttersweg in Apeldoorn. Dat de creatieve club van het Apeldoornse Rode Kruis 40 jaar bestaat, is reden voor een feestje. Tegelijkertijd is er treurnis. Want ouder zal ze niet worden.