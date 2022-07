Stoomtrein knalt tegen tractor in Loenen: ‘Bestuurder had dondersveel geluk’

met VIDEO Dure polosport werkt vanaf de Veluwe aan populari­teit: ‘Extreem, maar plezierig voor paarden’

Polo elitair en decadent? Niet bij Polo Club Midden-Nederland in Putten, zaterdagmiddag. Brenda de Boer stoomt haar medespelers én paarden klaar voor het Nederlands kampioenschap van volgende week in Vreeland. En ze gaat in op de vooroordelen waar de ‘extreme sport’ mee kampt. ,,We doen ons best het populairder te maken.”

10 juli