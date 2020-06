Stoomtrein rijdt deze zomer vaker, maar laat wel station Apeldoorn links liggen

Buurtbewo­ners willen ecologie en educatie op voormalige vuilstort Apeldoorn: wie doet er mee?

6:00 Metershoge brandnetels, onkruid te over. Woekerende planten. Loop je door het Kanaalpark in Apeldoorn, dan zie je dat er in het park de laatste jaren minimaal onderhoud is gepleegd. En dus bundelen buurtbewoners samen met natuurorganisatie IVN nu hun krachten om er iets fraais van te maken. ,,Wie doet er mee?’’