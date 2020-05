Stoplicht op rood? Even je plas ophouden op camping in Hoenderloo

video Eeuwenoude bomen bij Paleis Het Loo gaan om, Apeldoorn­se lanen volledig vernieuwd

9:05 Paleis Het Loo in Apeldoorn gaat rijen gezichtsbepalende bomen kappen. De eeuwenoude eiken die direct voor het paleis staan, gaan op korte termijn om. Daarna volgen in fases de beukenlanen op het voorterrein. Volgens de directie zijn de bomen in (zeer) slechte conditie, waardoor er gevaar is voor bezoekers en medewerkers.