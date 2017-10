Storing legt deel ziekenhuizen Gelre stil, operaties geschrapt

Fietsende jongeren slaan kinderen in elkaar in centrum Apeldoorn

11:07 Twee jonge jongens zijn zondagmiddag in het centrum van Apeldoorn in elkaar geslagen. Alles wijst er op dat het in beide gevallen om dezelfde daders gaat. De slachtoffers hebben het over drie jongens van rond de 15 jaar. Een van de daders droeg een opvallende zilverkleurige jas.