Storing op het spoor verholpen; drukte op de weg in Apeldoorn voorbij

Geen versoepe­lin­gen: Walibi Holland, Apenheul en sportscho­len balen

2 mei Dierenparken, pretparken en sportscholen zijn teleurgesteld in het nieuws dat de hun heropening met minstens een week is uitgesteld. Onder andere de Apenheul in Apeldoorn baalt. ,,Dit is erg jammer natuurlijk. We hadden het gehoopt en we waren er ook klaar voor. Met dit weer willen mensen naar buiten en wij kunnen dat op een goede gecontroleerde manier realiseren’’, zegt woordvoerder Miriam Heinsbroek.