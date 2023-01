Storing spoorwegovergangen in Apeldoorn veroorzaakt door spoorstaafbreuk

Het treinverkeer kwam rond 15.45 plat te liggen door een seinstoring. De oorzaak was terug te vinden in een spoorstaafbreuk. Een aannemer is ter plaatse geweest om reparaties uit te voeren, zo laat woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail weten.

Aan het eind van de avond waren de problemen opgelost. Rond 22.30 liet ProRail weten dat de storing is verholpen. ,,Het probleem bij zo’n storing is dat de treindienstleider niet kan zien op welke stukken spoor wel of niet een trein rijdt. Dat is heel gevaarlijk. Om die reden is het treinverkeer stilgelegd”, aldus Wienen.