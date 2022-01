Storm Corrie raast over de Veluwe: glasplaat op de weg in Harderwijk, auto van de weg in Ugchelen

Oost-Nederland zucht onder de eerste officiële storm van het jaar. Corrie raast over het land en dat levert in veel dorpen en steden schade op. Ook op de Veluwe ontstaan gevaarlijke situaties.

Volledig scherm Een tafel hing gevaarlijk op de balkonrand van een woning aan de Bazuindreef in Harderwijk. © AS Media

Glazen plaat

De brandweer is op de Bazuindreef in Harderwijk druk met het opruimen van glas. Een grote glazen plaat hing los en viel naar beneden op de straat. Hierbij vielen geen gewonden. De brandweer heeft nog gecontroleerd of er niet nog extra onderdelen loshingen aan de woning, maar dat bleek niet zo te zijn. De glazen plaat bleek van een tafel te komen die door de harde wind was omgewaaid.

Volledig scherm De brandweer zaagt een boom in stukken op de Alberdingk Thijmlaan in Harderwijk. © AS Media

Takken afgebroken

Op de Alberdingk Thijmlaan in Harderwijk braken takken af van een boom. De harde wind heeft hier voor flinke stormschade gezorgd. De brandweer is gekomen om een veilige situatie te creëren. De boom wordt in zijn geheel afgezaagd.

Volledig scherm Brandweerlieden zorgen met een touw ervoor dat het laatste deel van een boom niet omvalt in Harderwijk. © Perbureau Heitink

Boom in stukjes

Op de Herman de Manstraat in Harderwijk stond een boom op omvallen bij woningen. De brandweer heeft de boom in stukjes gemaakt en laatste deel wat nog aan de boom hing vakkundig omgezaagd. Met behulp van een touw dat het laatste gedeelte niet op een woning zou kunnen vallen of door de ruit.

Volledig scherm Diverse overhangende takken op de Korhoenlaan tussen Ermelo en Harderwijk worden door de brandweer verwijderd. © Persbureau Heitink

Gevaarlijke tak

Op de Korhoenlaan tussen Harderwijk en Ermelo hangt een tak gevaarlijk over de weg. De tak is blijven steken maar als die recht naar beneden komt bovenop een fietser of op een autoruit kan dit gevaarlijke situaties opleveren. De weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer . De brandweer zal met behulp van een hoogwerker de tak weg halen .

Volledig scherm In Sportpark Orderbos bij Apeldoorn lag een boom over de weg. © Persbureau Heitink

Loshangende takken

De gemeente Apeldoorn is ook druk met de stormschades. Bij Sportpark Orderbos lag een boom over de weg. De gemeente heeft deze de berm in getakeld en zal hem nu in stukken zagen. Het blijkt dat er meerdere taken los hangen. Deze worden momenteel verwijderd door de brandweer.

Volledig scherm Op de Deventerstraatweg vallen platen van het dak van deze woning © Persbureau Heitink

Houten platen laten los

Op een pand waarin eerder brand heeft gewoed aan de Deventerstraat in Apeldoorn, laten houten platen los die een dekzeil op zijn plek houden. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer houten platen en plastic zeil van het dak van deze woning afwaaien.

Volledig scherm Langs de A50 bij Lieren vielen bomen op de vluchtstrook, © Luciano de Graaf

Bomen op de snelweg



Corrie hield ook flink huis op de A50 bij Lieren: de storm blies meerdere bomen langs de snelweg omver. Eén boom landde gedeeltelijk op de vangrail en vluchtstrook. Die is door de brandweer verwijderd.

Volledig scherm Door de grote hoeveelheid water op de weg is een automobilist van de weg af geraakt op de A1 bij Ugchelen. © Luciano de Graaf

Auto raakt van de weg

Op de afrit van de A1 bij Ugchelen heeft een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist is door aquaplaning van de weg geraakt toen die de bocht wilde nemen. De bestuurder is bij de aanrijding niet gewond geraakt. De auto is tussen de struiken en planten tot stilstand gekomen, in de middenberm tussen de afrit en de toerit naar de A1. Een berger zal het voertuig afslepen. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. De politie wacht even op de berger, als die het voertuig gaat afslepen zal het verkeer enige hinder ondervinden.