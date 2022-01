Storm Corrie raast over de Veluwe: glasplaat op de weg in Harderwijk

Hogeschool Wittenborg barst uit zijn voegen en verhuist naar nieuwe locatie: ‘Hebben geluk gehad’

Er kon geen bureau meer bij op de locatie in ROC Aventus, dus moest Wittenborg-directeur Maggie Feng op zoek naar een nieuwe locatie voor de hogeschool in Apeldoorn. Die vond ze aan de Brinklaan, waar na de zomer een geheel nieuwe campus zal verrijzen. ,,Als studenten niet op tijd in de les zitten, kunnen we ze zo uit bed halen.’’

30 januari