Storm houdt in Apeldoorn wel héél lokaal huis

Op het anders zo rustige grasveld aan het Holtrichtersveld is het deze woensdagmorgen druk en lawaaierig. De brandweer is net vertrokken, maar gemeentewerkers zijn nog druk in de weer. Onder meer met het verwijderen van risicovolle takken.

,,Dit is wel het epicentrum", zegt één van hen voordat hij zijn motorzaag een slinger geeft. Daarmee zegt hij niets teveel. Waar Apeldoorn relatief weinig schade opgelopen heeft tijdens het dinsdagse noodweer, is het in de buurt van Holtrichtersveld wél flink tekeer gegaan.

Spelen

Een aantal bomen is op wrede wijze door de wind uit de grond getrokken. Eentje is op het dak van de fietsenstalling van basisschool De Marke gevallen. Op het schoolplein spelen zitten er voor de kinderen even niet in.

Even verderop aan het Edelenveld zijn zelfs twee bomen omgegaan. Vlakbij de gymzaal. Die lijkt op het eerste oog geen schade opgelopen te hebben. Alleen het hek is naar de gallemiezen.

Renault

Dat geldt ook voor een stenen muurtje in het buurtje naast het grasveld. Die is op de rode Renault van de buurman terecht gekomen. Op wat krassen en kleine deukjes na is het voertuig ongehavend gebleven. ,,We ontdekten het vanochtend pas. Toen mijn vrouw het raam opendeed en zei dat er iets niet klopte”, vertelt de gedupeerde buurman.

Hij loopt met een koevoet in het rond. Niet omdat-ie op inbrekerspad is, maar om resten van de verwoeste muur aan de kant te kunnen schuiven. Volgens hem is het een kwestie van slecht metselwerk. Toch heeft het muurtje alle stormen sinds de jaren zeventig doorstaan.

Afgebroken

Want het Holtrichtersveld is de afgelopen decennia allerminst ontzien, weet buurtbewoonster mevrouw Bloem. ,,Een jaar of twee terug nog zijn er door een valwind ook allerlei bomen omgewaaid en takken afgebroken. Ik denk dat dat komt omdat het hier vrij open is. Dat moet ook zo blijven. Ik vind dat erg mooi. Maar het is wel jammer, die gehandicapte bomen.”

Volledig scherm Deze boom viel op het hek van de gymzaal. © Arnoud Heins

Volledig scherm De gemeente is druk in de weer. © Arnoud Heins