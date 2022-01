Stormschade in Oost-Nederland: boom valt op huis en schuur in Dedemsvaart, boomtop raakt auto op N304

VIDEO+UPDATEOost-Nederland merkt de gevolgen van de storm die momenteel in Noord-Nederland woedt. Ook in deze regio wordt veel stormschade gemeld. Brandweerkorpsen zijn al diverse keren uitgerukt voor gevallen takken van bomen. In Dedemsvaart viel zelfs een boom op een huis en een schuur.

Op de Apeldoornseweg/N304 tussen Ede en Hoenderloo is een auto geraakt door een boomtop die op de N304 op de weg viel. De bestuurder kon wel zijn weg vervolgen, maar had schade aan de bumper van de auto en in de voorruit door de takken van de boom.

Volledig scherm Een gevallen boomtop zorgde voor problemen op de Apeldoornseweg/N304 tussen Ede en Hoenderloo. © Luciano de Graaf

Door de gevallen boomtop is de weg nog tot zeker 20.00 uur vanavond gesloten. Het verkeer tussen Hoenderloo en Ede loopt hierdoor flink wat vertraging op. Brandweermannen lopen af en aan met stukken hout van de boom. De gemeente is in kennis gesteld en zal de staat van de boom controleren.

Boom over de weg in Sibculo

In Sibculo was vanmiddag een weg tijdelijk geblokkeerd: de Vleggedijk was enige tijd onbereikbaar doordat een boom door de storm over de volle breedte van de weg heen was gevallen. Hierdoor kon het verkeer niet passeren. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en verwijderd.

Volledig scherm Brandweermannen zijn vandaag druk met stormschade in Oost-Nederland. © Luciano de Graaf

Volledig scherm Brandweerlieden hadden een hele kluif aan het verwijderen van een boom die over de volle breedte van de Vleggedijk was gevallen in Sibculo. © News United/Kevin Gerrits

Veel meldingen

Bij de veiligheidsregio’s in Groningen en Friesland komen veel meldingen binnen over stormschade. Het KNMI gaf zaterdagmiddag code geel af voor het noorden van Nederland vanwege zware windstoten, maar Oost-Nederland blijkt ook last te hebben van de razende storm.

Volledig scherm Door de storm kwam er een boom op een woning en een schuur terecht in Dedemsvaart. © Harm Meter

Jan Wittenberg, woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland, vindt de meldingen tot nu toe nog meevallen. ,,We hebben een stuk of acht meldingen gehad. De meeste gaan over gevallen bomen of takken over de weg. In Balkbrug was er een aardig dikke tak door de storm op de weg gewaaid, evenals in Rouveen. In Dedemsvaart is een behoorlijke boom op een huis en een schuur gevallen en daar is de brandweer bezig om beide gebouwen veilig te stellen.”

Volledig scherm De Haarweg in Tonden is geblokkeerd door een omgevallen boom. © Luciano de Graaf

Boom over de weg bij Tonden

Op de Haarweg in Tonden is vanavond een grote boom omgevallen waardoor de gehele weg is geblokkeerd. De Brandweervrijwilligers uit Klarenbeek zijn gealarmeerd. Aanvankelijk wilden de brandweerlieden de boom in stukken zagen, maar uiteindelijk wordt geprobeerd de boom met een lier van de weg af te trekken.

