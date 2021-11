Stortvloed aan vacatures in Oost-Nederland, maar toch moeten werkzoekenden zich niet rijk rekenen

Eerst het goede nieuws. De economie in noord en west Overijssel, op de Veluwe en in Flevoland verteert de crisis goed. Na een flinke economische dip in het voorjaar van 2020 - alleen al in april verloren 15.500 inwoners hun baan; staan de parameters er anderhalf jaar later hetzelfde of zelfs gunstiger bij dan voor de virusuitbraak. Twee op de drie werklozen had binnen een half jaar nieuw werk en veel minder bedrijven krijgen overheidssteun.