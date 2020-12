'Straat ervaren’ stadsgidsen Gabi en Kamil laten donkere plekken van Apeldoorn zien

Oproep aan Veluwenaar: ‘Steun toerisme in eigen regio en pak ook eens hotel om de hoek’

11:30 Hoewel de Veluwe deze zomer topdrukte beleefde, komt de recreatiesector niet ongeschonden uit de coronacrisis. Herre Dijkema, directeur van regionaal bureau voor toerisme VisitVeluwe, roept inwoners daarom op de ondernemers in de eigen regio een steun in de rug te geven. ,,Pak gewoon eens een hotel om de hoek of bezoek een attractie in je eigen woonplaats.’’