Strafzaak mensenhandel: 'Geld afkomstig van erfenis, niet van misdrijf'

Vanaf haar zeventiende zou een jonge vrouw gedwongen als prostituee onder meer vanuit een huis aan de Muldersdreef in Apeldoorn gewerkt hebben voor een 28-jarige Apeldoorner. De ruim 60.000 euro aangetroffen in een kluis van de verdachte, was echter afkomstig van een erfenis.

Dat laatste zal blijken uit een verhoor van de oom van de 28-jarige verdachte Bedrettin K., zo verwacht zijn advocaat maandag in de rechtbank in Arnhem. Aan deze zaak wordt al jaren gewerkt. K. is verdacht van mensenhandel, een feit dat vaak lastig te bewijzen is. Werd het slachtoffer door K. gedwongen seks te hebben met mannen?

K. zou seksadvertenties geplaatst hebben. Hij maakte de samenkomst met mannen mogelijk in een woning in Apeldoorn. Ook boekte hij hotelkamers, beheerde twee telefoons voor de contacten en nam telkens het geld in. Dat de seks niet vrijwillig was, moet blijken uit het feit dat hij haar herhaaldelijk ernstig mishandelde en bedreigde. Ze kon vast haar eigen graf graven als ze ooit haar mond voorbij zou praten. En hij zou haar kapot schieten, blijkt uit de tenlastelegging.

Kerstcadeaus

De raadslieden van K. en van diens vrouw – Filiz K. (26) denken dat het anders zit. Zo zouden de vader en de broer van aangeefster zich verbaasd hebben over het feit dat het vermeende slachtoffer met 450 euro contant kerstcadeaus afrekende. Waar kwam dat geld dan vandaan? Een oom in Turkije kan verklaren dat een deel van de ruim 60.000 euro uit de kluis afkomstig is vanuit de verkoop van een boerderij.

Ook Filiz K. heeft een erfenis uit de familie waarvan een deel in de kluis ligt. De rechtbank besliste na beraad dat de broer van aangeefster en ook de oom van de verdachte gehoord moeten worden. Verder loopt er in Duitsland nog een onderzoek naar tegoeden van K.

Strafzaak