Straks toeslag voor wie in Apeldoorn uit de bijstand aan het werk gaat, Susanne kreeg juist een naheffing

Vijf arresta­ties na gewapende overval Apeldoorn, politie vindt brandende vluchtauto in bos

5 augustus Cameratools in Apeldoorn is vanmiddag overvallen. De politie heeft vijf verdachten gepakt. De buit is volgens eigenaar Niels Lubbers aanzienlijk, hoewel hij de totale schade nog niet in beeld heeft. De daders spoten bij meerdere aanwezigen pepperspray in de ogen en deden bij een medewerker handboeien om. De vluchtauto werd later brandend teruggevonden in een bos.