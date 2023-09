met video Koninklij­ke paarden paraderen rond Paleis Het Loo in Apeldoorn, in hetzelfde weekend als vertrokken publieks­trek­ker: ‘Toevallig’

Normaal vervoeren ze leden van het Koninklijk Huis, maar voor even zijn de paarden en rijtuigen van het Haagse Staldepartement bij Paleis Het Loo in Apeldoorn te bewonderen. De parade valt dit jaar precies in hetzelfde weekend als een ander evenement, dat jarenlang op Het Loo werd georganiseerd. Kost dat geen bezoekers?