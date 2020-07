Straten in Apeldoorn opgebroken voor dikke kabel - is dat voor niets gebeurd?

Video Apeldoorn moet het walhalla voor de mountainbi­ker zijn, uit binnen- en buitenland

6:30 Grote rotspartijen op flinke zandheuvels, omringd door bosschages en bomen. Dit is het Walhalla voor de mountainbiker in de regio. En dat moet het voor heel Nederland worden, als het aan Han ten Hove en Ron Windhouwer van mountainbikevereniging Bar End in Apeldoorn ligt. ,,Sterker nog, hoe mooi zou het zijn om hier wereldbekerwedstrijden te houden?”