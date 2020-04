Streep door Drakenbootfestival Apeldoorn: ‘Enorme klap', maar volgend jaar herkansing

Drama

,,We zagen het al aankomen, maar het blijft een enorme klap. Het is een heel vreemde gewaarwording; een drama voor heel veel mensen en voor het festival’’, zegt Eric-Jan Westen namens de organisatie.

Dat comité zag de afgelopen maanden juist de beste aanloop van alle edities tot nu toe. De kaartverkoop ging als een speer, de sponsoring was bovengemiddeld goed, eind februari/begin maart waren de drakenbootraces zelf al vol en met een reeks landelijk bekende artiesten stond er ook een concertprogramma van formaat.

,,We hebben hier zó lang aan gebouwd’’, zegt Westen. ,,Zestien jaar lang, en vaak quitte gespeeld of een klein verlies geleden. Nu stonden alle lichten op groen voor een succes. Dan is dit heel zuur.’’