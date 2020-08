Streep door herhaling Apeldoorns Terrastival. Organisator sleept gemeente voor de rechter

Deze streekgeno­ten maken kans op een award bij de Gouden Televizier-Ring verkiezing

20 augustus De online stembussen van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020 zijn vandaag geopend. Er zijn 25 programma’s die kans maken om het veelbekeken Chateau Meiland op te volgen. Twellonaar Jonathan de Jong is genomineerd met zijn docu over Fred van Leer. In de vijf andere categorieën maken ook de nodige streekgenoten kans om in de prijzen te vallen.