Streep door hondenbelasting in Apeldoorn? Zo snel mogelijk, willen deze partijen

Miljoenen liters water voor papierfa­brie­ken moeten voortaan niet meer uit de grond worden gehaald

Papierfabrieken in Eerbeek en Loenen gaan in de toekomst geen grondwater meer gebruiken voor hun fabrieksprocessen. Dat is het doel van de aanleg van een systeem dat Waterrotonde wordt genoemd. Vier papierfabrieken gaan samen met de provincie Gelderland, de gemeente Brummen en waterschap Vallei en Veluwe dat systeem opzetten.

2 januari