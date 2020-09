Streep door Logeerhuis van Sint Nicolaas in Apeldoorn voor dit jaar

Video | Poll Extra rijstroken van A1 bij Deventer zijn open (maar werk en overlast nog lang niet voorbij)

19:59 Met een druk op de knop opende minister Cora van Nieuwenhuizen vanmiddag de nieuwe rijstroken op de A1 bij Deventer. Het extra asfalt moet een einde maken aan files en opstoppingen op de drukke corridor tussen de Randstad en Duitsland. Maar voorbij is de overlast zeker nog niet. Wat is er al wel af en wat krijgen we tot 2025 nog voor de kiezen? Best veel. De Stentor maakte een overzicht.