Streep door Midwinter Marathon in Apeldoorn: ‘Wij willen alleen een volwaardig evenement’

Groep jongeren klimt op bouwter­rein scholen in Apeldoorn: politie zet achtervol­ging in

De politie is in de Apeldoornse wijk de Maten op zoek naar een groep jongeren die overlast veroorzaken. De jongeren zijn vrijdagavond over de bouwhekken van de nieuwbouwlocatie voor de basisscholen de Bongerd en de Schakel geklommen en hebben daardoor een stil alarm in werking gezet.

17 december