Streep door opvallende megabatterij voor stadsbussen in Apeldoorn

video Eerbeek haat en houdt van haar papierindu­strie

6:00 Fabriekspijpen, geur, lawaai en heel veel vrachtwagens van kolossale papierfabrieken 'botsen’ in Eerbeek op huizen, fietsers, woonstraten. Bewoners (10.000) en industrie (6.500 banen) zijn tot elkaar veroordeeld. Nu ligt er een plan van 170 miljoen euro, dat problemen moet oplossen. ,,Iedereen gaat erop vooruit. Het is 1 plus 1 is 3.”