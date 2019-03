Streep door restaurant ‘dat wat mocht kosten’ op Zwitsal-complex in Apeldoorn

Er komt voorlopig geen commercieel restaurant in het voormalig directiegebouw van het Zwitsal-complex. De gemeente Apeldoorn hoopte daar op en wilde zelfs 4,5 ton steken in het project, maar de betreffende onderneming ziet van het plan af.

Apeldoorn werkt aan het levendig maken van het Zwitsal-terrein door er plek te geven aan lokale ondernemingen en initiatieven die uitblinken in duurzaamheid, recreatie en creativiteit. Een restaurant aan de ‘voorkant’ van het terrein - langs de Vlijtseweg - zou een heel mooie toevoeging zijn, bepaalde het college van burgemeester en wethouders vorig jaar. Zo mooi zelfs dat ze er 450.000 euro voor over hadden om het betreffende pand geschikt te maken voor die functie. Er diende namelijk nogal wat aangepast te worden en de beoogde exploitant had bedongen dat hij daar niet alleen investeringen voor zou doen. De gemeente heeft nooit openbaar gemaakt welke horeca-onderneming het betrof.

Feit is dat die gehoopte trekpleister is afgehaakt. Het geld - waar de gemeenteraad overigens nog over moest beslissen - blijft dus in de gemeentekas. ,,Zij zien af van vestiging op ons terrein’’, verwoordt gemeentewoordvoerder Arnoud van der Steen. De onderneming en de gemeente concluderen volgens hem samen dat het type horeca waarover gesproken werd, ‘niet voldoende aansluit bij de ontwikkelingen op het Zwitsal-terrein.’’

Kleine ondernemingen

De bedoeling is nu om het pand voor de korte termijn geschikt te maken voor kleine ondernemingen. Daar zijn naar verwachting weinig investeringen voor nodig. Er zijn concrete gesprekken met een eerste huurder. De bedoeling voor de langere termijn blijft er alsnog horeca in te vestigen.

De invulling van het Zwitsal-complex loopt over het algemeen goed, stelt de gemeente. Voor bijna alle leegstaande panden op het terrein worden volgens een woordvoerder gesprekken gevoerd met belangstellende partijen. Het gaat daarbij om beginnende bedrijven, ondernemingen die al elders in Nederland actief zijn, en recreatieve en culturele initiatieven. De gemeente zet er op in dat nog dit jaar meerdere nieuwe huurders hun intrek nemen in een van de gebouwen.