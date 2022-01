Streep door sloop brokkelviaduct over A1 bij Apeldoorn; vervaarlijk ogende kever geeft doorslag

Inez uit Apeldoorn gooit haar kledingwin­kel zaterdag open, wat het kabinet ook besluit: ‘We gaan eraan onderdoor’

Waar het kabinet ook mee komt vrijdagavond, Inez Scheper uit Apeldoorn gooit haar kledingzaak House of Tall op De Eglantier zaterdag sowieso open. Onder het mom van ‘essentiële’ winkel, want ze gaat ook toiletpapier, koekjes en wasmiddel verkopen. Ook CK Trendy Fashion zegt geen keus te hebben en is zaterdag open. ,,We gaan eraan onderdoor.”

