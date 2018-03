Streep door Vierdaagse Ugchelen

De afgelopen 25 jaar nam Gert Donk als voorzitter het voortouw bij de vierdaagse, die start bij voetbalvereniging Albatross. Donk legde zijn taken neer en was blij dat er op het laatste moment mensen bereid waren het stokje over te nemen. Toch kwam er alsnog een kink in de kabel.

Joop Achterkamp, voorzitter van de Avondvierdaagse Apeldoorn, noemt het zeer spijtig dat de traditie in Ugchelen wordt onderbroken. Hij beseft dat voor zijn organisatie een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. ,,We hebben 3 april een bestuursvergadering gepland. Ik ga proberen die naar voren te halen. We hebben best wat plek voor extra deelnemers, maar we kunnen natuurlijk geen drieduizend kinderen extra plek geven. De scholen die hier al lopen hebben duidelijk een streepje voor. We gaan eerst als bestuur op een rijtje zetten of en waar we de helpende hand kunnen bieden.''