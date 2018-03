Streep door waterstofbus tussen Apeldoorn en Arnhem

Het is een zware tegenvaller voor de bedrijven die met de waterstofbussen wilden gaan rijden. ,,Doodzonde'', zegt Apeldoorner Jan van Beckhoven van het waterstofbedrijf Hymove. ,,Een tegenvaller'', erkent een woordvoerster van de provincie. ,,Maar tegenvallers zijn ook lessen. Duurzaamheid is belangrijk, maar het openbaar vervoer moet ook betrouwbaar en betaalbaar zijn.''

Tankstations

Al eerder waren er proefprojecten met waterstofbussen in Gelderland. Die leken een vervolg te krijgen toen het ministerie 850.000 euro beschikbaar stelde. De provincie wilde dat uitgeven aan een proef tussen Arnhem en Apeldoorn. De proef liep echter vertraging op omdat er geen waterstoftankstation in de buurt meer was. De bussen zouden in Helmond moeten tanken.