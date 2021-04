Strijd tegen komst omstreden tankstation in Apeldoorn ontvlamt: ‘Natuur niet opofferen’

Burgemees­ter Heerts zet sluiting henneppand door: ‘Moeder en kind kunnen altijd nog naar daklozenop­vang’

8 april Burgemeester Heerts van Apeldoorn wil de sluiting voor drie maanden doorzetten van een woning in Wenum Wiesel. Daar werden op 10 december 2020 een hennepplantage en twee vuurwapens aangetroffen. De woningeigenaresse en haar minderjarige dochtertje komen niet op straat te staan, want ze kunnen altijd nog naar een daklozenopvang in de regio, zeiden woordvoersters van de burgemeester vandaag bij de Raad van State in Den Haag.