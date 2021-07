Strijd tegen overlast en huisjesmelken: Apeldoorn zoekt strakkere regels rond kamerverhuur

Er is een duidelijke vraag naar kleinschalige woonruimte. Op allerlei plekken zijn daarom in de afgelopen jaren woningen omgevormd naar kamerpanden. Dat leidt links en rechts tot irritatie bij omwonenden. Ook de gemeente constateert dat de leefbaarheid soms in de knel komt, zowel voor de buurt als voor de nieuwe bewoners van het bewuste pand. Apeldoorn behandelt nu zo'n vijftig omzettingsvergunningen voor kamerverhuur per jaar. Die vergunning is vijf jaar geldig. Daarna moet - indien gewenst -verlenging worden aangevraagd.