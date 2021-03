Stront aan de knikker? Voor héél Oost-Nederland geldt vanaf volgend jaar: ‘Even Apeldoorn bellen’

Eigenlijk was het de bedoeling dat de boel vorig jaar al zou draaien. Maar medio 2018 werd al duidelijk dat er sprake was van een flinke vertraging . Volgens politiewoordvoerder Ellen Prummel is enige nuance echter op z’n plaats. ,,De eerste plannen zijn er sinds 2013 met een stip op de horizon van 2019. Omdat de grond pas eind 2017 is verworven, moet je vanaf dat moment gaan kijken naar een realistische planning.’’

Zo bleek het onder één dak brengen van twaalf verschillende organisaties qua techniek ‘best complex’. ,,En het was, gezien het 24/7 karakter van ons gebouw, best een puzzel om het energieneutraal te maken. Dat is nog niet eerder gebeurd. Maar ook dat is gelukt’', doelt ze op het aanbrengen van zonnepanelen op zowel het dak als het parkeerterrein. ,,Daarnaast zijn we zowel tijdens de bouw als erna stikstofneutraal. Ook dat is nieuw. Alle feiten op een rij gezet, is het juist vanaf 2017 best vlot gegaan!’’