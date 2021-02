Strooien en schuiven ‘op volle kracht’ hervat in Apeldoorn

Sleeën in Oost-Nederland? Dit zijn de beste heuvels (als het niet te druk is)

6 februari Wanneer we zondagochtend de gordijnen open doen, kijken we een besneeuwde wereld in. Dat verzekert weerman Mark Wolvenne uit Twello. De slee kan dus van zolder, maar waar ga je naartoe? De volgende plekken in Oost-Nederland zijn - mits niet te druk - sleetechnisch zeker de moeite waard.