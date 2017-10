Strooiwagens sneller op pad vanuit fraaie nieuwe werf

Glazen Huis in Apeldoorn: hoe kom je in actie?

12:19 Hoe kan je zelf een leuke activiteit opzetten rond 3FM Serious Request? Dat is een van de vragen die maandagavond aan de orde komen bij de Social Media Club 055. De bijeenkomst staat volledig in het teken het Glazen Huis dat dit jaar in Apeldoorn staat.