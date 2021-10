Stroom valt uit in groot deel Apeldoorn: winkels noodgedwongen dicht, verkeerslichten werken niet

De brand woedde in de straat Sint Maarten op het terrein van recyclingbedrijf Van Gerrevink. Door nog onbekende oorzaak vatte een stroomkast vlam, even na 13.15 uur. Dat incident heeft ervoor gezorgd dat Apeldoorn-Zuid zonder elektriciteit zit. Op winkelcentrum de Maas hebben winkels de deuren noodgedwongen gesloten. Ook supermarkten zijn dicht.

De hulpdiensten hebben zich verzameld bij brandweerkazerne Post Zuid aan de Saba om te overleggen. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing zal gaan duren. ,,Liander is druk bezig om de stroom terug te krijgen in het gebied”, meldt een woordvoerder van de brandweer. ,,Momenteel wordt in kaart gebracht hoe groot het gebied van de stroomuitval is in Apeldoorn-Zuid.”