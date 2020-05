Stroomstoring Apeldoorn West verholpen, aan De Mheen wordt gewerkt

Opnieuw natuur­brand in Apeldoorn; brandweer rukt uit naar de Zuster Meyboom­laan

9:27 In de nacht van maandag op dinsdag woedde er een bosbrand langs de Zuster Meyboomlaan in Apeldoorn. Een stuk bos ter grote van zo'n twee voetbalvelden is in vlammen opgegaan. Het is de zoveelste natuurbrand rond Apeldoorn in de afgelopen tijd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.