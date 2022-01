Stroomstoring bij Liander treft duizenden Apeldoorners op prime time zaterdagavond, merendeel heeft weer stroom

UPDATE & VIDEO Familieru­zie loopt uit op steekpar­tij in Apeldoorn: ‘Ik was ineens klaarwak­ker’

De steekpartij van gisteravond aan de Waalstraat in Apeldoorn is het gevolg van een ruzie in de familiaire sfeer. Dat bevestigt de familie aan de Stentor. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. De politie verdenkt hen van poging tot doodslag. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Buurman Henk Steenbergen (74) is verbaasd over het incident. ,,Ik heb nooit last van die jongens.”

5 januari