Stroomstoring bij Liander treft duizenden Apeldoorners op prime time zaterdagavond, verwachte eindtijd is 23.00 uur

De monteur is onderweg, meldt Liander. De timing van de storing is voor sommigen zeer ongelukkig, aangezien ze midden in het spannende programma Wie Is De Mol geconfronteerd werden met een zwart televisiescherm.

De verwachte eindtijd voor de storing is 23.00 uur, meldt Liander in het storingsoverzicht.

Een medewerker van de meldkamer van Liander legt uit dat het gaat om een zogeheten ‘middenspanningsstoring’. ,,Dat betekent dat er een storing is in een spanningsruimte, wat we vroeger wel een trafo-huisje noemden. Wat wel vaker voorkomt is een laagspanningsstoring. Dan is er een storing in een kabel. Dat treft meestal maar één of twee straten. In dit geval gaat het om een spanningsruimte in de stad. Dan worden heel wat meer huishoudens getroffen.’’

Meestal duurt zo'n storing gemiddeld twee uur, vertelt de medewerker. ,,We schakelen zo snel mogelijk de spanningsruimte uit en zorgen er voor dat er direct via andere wegen weer elektriciteit beschikbaar komt in het getroffen gebied.’’

Wat precies de oorzaak is van de storing, kan de medewerker nog niet zeggen. ,,Prioriteit is de stroomvoorziening voor de gebruikers. Later hoor ik wel van de monteur wat er precies aan de hand was.’’

Volledig scherm De stroomstoring treft een groot deel van Apeldoorn. © Esri Nederland / Liander