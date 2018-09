Stroomstoring in Apeldoorn verholpen

Een buurtbewoner meldde dat een kabel was geraakt bij werkzaamheden aan de Faustraat. Hierdoor ontstond een explosie met veel rook. Netbeheerder Liander meldde in eerste instantie dat het ging om een kabelstoring die vanzelf was ontstaan. Later kwam Liander hier op terug en gaf zij aan dat de stroomstoring door graafwerkzaamheden was veroorzaakt.