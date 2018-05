Stroomstoring in deel Apeldoorn

Buurt zamelt spullen in na verwoesten­de brand Apeldoorn

10:04 Terwijl vier kinderen in hun kamer lagen te slapen, ontstond er zaterdagnacht brand in een appartement aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn. Een klein half uur later was de woning volledig uitgebrand. Het zeskoppige gezin is er, wonder boven wonder, zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar het is wel alles kwijt. De buren hebben daarom een inzamelingsactie op touw gezet.