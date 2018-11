Stroomstoring in deel van Apeldoorn: tot 13.30 uur geen elektriciteit

75 postpakket­ten gingen in vlammen op bij de Karwei: Wat gebeurt er nu met mijn sintcadeau?

11:00 Er lagen 75 postpakketten in het pakketpunt van PostNL in het dinsdag door brand verwoeste Karwei-filiaal in Apeldoorn. Komen bestellingen die verloren zijn gegaan nog op tijd aan voor pakjesavond? We vragen het woordvoerder Ellen Talsma van PostNL en Marjolein Verkerk (Bol.com).