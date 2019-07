Stroomstoring velt supermarkt en tandartsenpraktijk in Apeldoorn

Aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn zijn supermarkt Spar Zweers en Lodewijkveste Tandartsen vanmorgen getroffen door een stroomstoring. Een zeer lokale. Want waar zij zich allebei genoodzaakt zagen dicht te gaan, draait de naastgelegen zonnestudio op volle toeren door.

Bij de Spar is een medewerkster rond 10.30 uur bezig om de voorpui schoon te maken. Op de schuifdeur hangt een excuusbriefje: 'Wegens storing tijdelijk gesloten. Excuses voor het ongemak.’ Binnen is het pikkedonker. Een deel van de koelingen doet het nog. Het andere deel gaat het personeel als de wiedeweerga leeghalen om het vervolgens veilig te stellen. Of is dat niet nodig? Want opeens is er weer licht. De vreugde is van korte duur. Het valt al snel weer uit.

Hectisch

Waar de situatie bij de Spar behoorlijk hectisch is, zitten tandarts Olaf Landeweer en het overige personeel van Lodewijkveste Tandartsen rustig aan de koffie. ,,Om 8.30 begon de led-verlichting opeens te knipperen en plots knalde de stroom eruit.” Als tandarts ben je dan anno 2019 behoorlijk onthand. Beter gezegd: totaal onthand. ,,Je kunt niets meer behalve een simpel controletje uitvoeren.”

De behandelingen die op het moment van de stroomuitval gaande zijn, worden derhalve gestaakt. De overige patiënten afgebeld. Zover mogelijk althans. ,,Want we kunnen alleen in de computer zien welke afspraken er in de agenda staan. Gelukkig hebben we nog één computer die wel werkt. Maar de telefooncentrale vertoont ook kuren. De verwachting is dat het nog tot 12.45 uur gaat duren. We hopen dat het eerder is opgelost.”

Liander laat via Twitter weten dat dat wat te vroeg gejuicht is. Volgens de stroomleverancier geeft aan dat het zeker later wordt dan 12.45 uur, omdat het complexere storing is dan gemiddeld.

Volledig scherm Klanten stuiten op een dichte deur. Zowel voor.... © Arnoud Heins