Strop voor Apeldoornse Albert Heijn: alle koelwaren de kliko in

Zondag werd het filiaal getroffen door een stroomstoring. Normaal gaan dan de alarmbellen af, maar in dit geval niet. Waarom niet? Dat was maandag aan het begin van de middag nog niet duidelijk.

Twintigduizend

Klanten vragen zich af waarom zij ze niet voor een zacht prijsje over kunnen nemen of waarom de Albert Heijn de koelwaren niet naar de Voedselbank brengt. Omdat de artikelen meer dan 24 uur niet gekoeld zijn, moet de supermarkt zich echter aan het dan geldende protocol houden: weggooien. Bovendien was de temperatuur van veel producten volgens het personeel na de ontdekking - maandagochtend - al opgelopen tot boven de tien graden.