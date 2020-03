Student Lee (27) kwam terug uit Wuhan en sloot zich 2 weken op in Deventer. En toen? ‘Kibbeling kopen!’

Nu doet hij op de internationale hogeschool in Apeldoorn zijn verhaal, over de impact die het coronavirus op zijn leven heeft. De student die zelf uit Wuhan komt, daar waar het vermaledijde virus zich wereldwijd begon te verspreiden. ,,Mijn moeder werkt er als dokter in een ziekenhuis, ze leeft al zeker anderhalve maand gescheiden van mijn vader. De artsen leven, werken en wonen in het hospitaal. Vrijwillig weliswaar, maar zoiets doet natuurlijk wel wat met je familie. Het belangrijkste is dat we het virus zo snel mogelijk een halt toe roepen”.