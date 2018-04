Studenten openen rechtswinkel in Apeldoorn

De Rechtswinkel heeft een plekje gevonden in CODA Centrale Bibliotheek aan de Vosselmanstraat. Burgemeester John Berends opent de Rechtswinkel.

De organisatie wordt gerund door vrijwilligers, mensen die rechten studeren of gestudeerd hebben. Op dit moment zijn er negentien studenten die meedoen. Zij houden bijvoorbeeld op donderdagavond een inloopspreekuur.

De Rechtswinkel Apeldoorn is een initiatief van Eva Janssen (19), David Oudbier (23), Berend Wardenier (21) en Tim Janssen (22), vier studenten van de Universiteit in Utrecht. Om te peilen of er in Apeldoorn behoefte aan zou zijn, hebben ze vorig jaar mensen via internet en wijkorganisaties uitgenodigd mee te doen aan een enquête.

Advocatenkantoren

,,Er is hard gewerkt om dit te kunnen realiseren'', zeggen de studenten in een persbericht over de start van de Rechtswinkel. ,,Inmiddels is er samenwerking gerealiseerd met een aantal advocatenkantoren in Apeldoorn en CODA heeft op positieve manier meegewerkt door kantoorruimte beschikbaar te stellen.”